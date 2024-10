Spazionapoli.it - Rinnovo Meret, emergono ulteriori dettagli sulla trattativa: le parole dell’agente sono un chiaro segnale!

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Alexe il Napoli potrebbero restare uniti per altri anni. L’estremo difensore continua ad essere una pedina chiave di Antonio Conte.giorni importanti in casa Napoli visto il lavoro che sta svolgendo la società. Quest’ultima, è molto entusiasta dei risultati fin qui ottenuti, ma naturalmente ci sarà bisogno di continuare su questa strada. Il merito dei traguardi è certamente anche di Antonio Conte, il quale però può contare su un gruppo di uomini vogliosi di lavorare. Non a caso, l’allenatore ha individuato alcuni protagonisti che vanno a formare le vere e proprio basi della squadra. Tra questi, è presente anche Alexche si è reso autore di ottime prestazioni prima dell’infortunio rimediato contro la Juventus. L’avventura dell’estremo difensore a Napoli non è mai stata troppo semplice, viste le numerose critiche e difficoltà collezionate nel corso degli anni.