Retribuzioni basse Cisal Cavallaro | Zero tasse sul salario accessorio

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “italiane al di sotto della media UE” Roma. “Nonostante la conferma del taglio del cuneo contributivo, in Italia resta aperta la questione salariale: lo stesso Piano strutturale di bilancio indica che lesonorispetto alla media UE mostrando indici di crescita contenuti rispetto alla stessa. Un aiuto in tal senso può arrivare dalla valorizzazione delle varie forme di, di cui lapropone la totale defiscalizzazione”. Lo riferisce in una nota il Segretario generale della, Francesco, che sul temaafferma che “occorre rivedere i limiti entro cui opera l’abbattimento dell’imposta sui premi di produttività e quelli previsti per le varie forme di welfare aziendale”.