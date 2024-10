Rebellin, condannato a 4 anni il camionista tedesco che investì il ciclista (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – È stato condannato a 4 anni in primo grado, oggi in tribunale a Vicenza, Wolfgang Rieke, il camionista tedesco che il 30 novembre 2022 investì mortalmente l’ex campione di ciclismo Davide Rebellin, all’epoca 51 anni, nei pressi di uno svincolo a Montebello Vicentino (Vicenza). Il camionista, dopo l’investimento, si fermò ma non prestò L'articolo Rebellin, condannato a 4 anni il camionista tedesco che investì il ciclista proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – È statoa 4in primo grado, oggi in tribunale a Vicenza, Wolfgang Rieke, ilche il 30 novembre 2022mortalmente l’ex campione di ciclismo Davide, all’epoca 51, nei pressi di uno svincolo a Montebello Vicentino (Vicenza). Il, dopo l’investimento, si fermò ma non prestò L'articoloa 4ilcheilproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Investì e uccise Rebellin - condannato a quattro anni camionista tedesco - La tragedia avvenne nel novembre 2022 a Montebello Vicentino. Il pm aveva chiesto cinque anni di reclusione dopo due patteggiamenti rifiutati. (Ilgiornale.it)

Davide Rebellin - condannato a quattro anni il camionista accusato di averlo investito e ucciso - . Rebellin, che aveva 51 anni, si stava allenando lungo la Strada regionale quando venne travolto dal camion guidato dall’uomo che non si fermò a prestare soccorso. Il camionista tedesco Wolfgang Rieke, accusato di avere investito e ucciso nel 2022 il campione di ciclismo Davide Rebellin a Montebello Vicentino, è stato condannato a quattro anni di reclusione dal tribunale di Vicenza. (Lapresse.it)

Morte Davide Rebellin - condannato a 4 anni il camionista tedesco che travolse e uccise il campione di ciclismo - Due anni dopo, il camionista tedesco è stato condannato a quattro anni di carcere. Dopo il mandato di arresto europeo, però, è arrivato il fermo di Wolfgang Rieke e a luglio 2023 la conferma della sua estradizione in Italia. Il suo tragitto, dopo un paio di tappe, lo porta dritto in Germania. Secondo il pm Hans Roderich Blattner, come si legge nelle carte dell’inchiesta, Rieke non ha visto il ... (Ilfattoquotidiano.it)