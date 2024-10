Ranking Wta: Swiatek leader ma Sabalenka a un passo, Paolini sesta (Di lunedì 14 ottobre 2024) Con la vittoria al "Dongfeng Voyah Open" la bielorussa è a 69 punti dalla vetta ROMA - Con la vittoria al "Dongfeng Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, Aryna Sabalenka rafforza la seconda posizione nel Ranking Wta e ora è vicinissima alla leader Iga Swiatek. Le due, infatti, sono separate d Ilgiornaleditalia.it - Ranking Wta: Swiatek leader ma Sabalenka a un passo, Paolini sesta Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Con la vittoria al "Dongfeng Voyah Open" la bielorussa è a 69 punti dalla vetta ROMA - Con la vittoria al "Dongfeng Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, Arynarafforza la seconda posizione nelWta e ora è vicinissima allaIga. Le due, infatti, sono separate d

Ranking Wta aggiornato a lunedì 14 ottobre 2024 : Paolini 6° - Sabalenka tallona Swiatek - . Ranking Wta aggiornato a lunedì 14 ottobre 2024 Iga Swiatek 9. 323 Qinwen Zheng 4. Elisabetta Cocciaretto 1. In terza posizione Coco Gauff, che supera anche Jessica Pegula. 716 Coco Gauff 5. 176 Beatriz Haddad Maia 3. 078 (+4) 78. Il nuovo ranking Wta aggiornato a lunedì 14 ottobre 2024, al termine dell’appuntamento di Wuhan. (Sportface.it)

Ranking WTA (14 ottobre 2024) : Jasmine Paolini n.6 - Sabalenka si avvicina al primato di Swiatek - Lucrezia Stefanini 480202. Jasmine Paolini 532350. Jasmine Paolini 5323 7. Vedremo se entro la fine di quest’annata ci sarà il sorpasso in vetta alla graduatoria. Sara Errani 795133. Jessica Pegula 5785 5. La bielorussa si è confermata a Wuhan giocatrice molto incisiva sul cemento. 3 dell’americana Coco Gauff, a precedere la connazionale Jessica Pegula (n. (Oasport.it)

WTA Wuhan - Aryna Sabalenka trionfa battendo Zheng in un match drammatico - vetta del ranking più vicina - Torna più vicina a quanto visto ieri con Coco Gauff che a quando visionato in precedenza: turno di servizio perso a zero, subendo addirittura il primo break da parte di Zheng in quattro partite. La partita così cambia radicalmente: la padrona di casa non sfrutta quattro opportunità nel sesto gioco ma sa di avere l’inerzia dalla sua: l‘ottavo game è quello buono per passare avanti, ma arriva ... (Oasport.it)