Prova d'orgoglio. Repubbliche Marinare. Pisa splendido argento: "Il futuro è nostro" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo quattro ultimi posti arriva il riscatto per il Galeone Rosso, con una seconda piazza figlia di una vera e propria rivoluzione all'antica regata delle Repubbliche Marinare. Imbattibile Genova, alla sua tredicesima vittoria, con un terzo successo consecutivo culminato tra le acque amiche, ma ora la manifestazione, giunta all'edizione numero 69, vede Pisa tornare tra le protagoniste. I Pisani infatti hanno strappato l'argento a Venezia, mentre Amalfi è rimasta nelle retrovie. Positiva anche la Prova delle donne con il secondo posto rossocrociato sempre alle spalle di Genova. Soddisfatto il sindaco di Pisa Michele Conti: "Faccio grandi complimenti ai ragazzi e allo staff per questo risultato - dichiara Conti -. Pettinari ha ricostruito e rinnovato questi equipaggi su cui abbiamo investito molto e che hanno dimostrato di saper invertire la rotta degli ultimi anni".

