Promozione Sassoferrato Genga e mister Favorini ai saluti

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel primo pomeriggio è rimbalzata la notizia del divorzio tra le parti ma dal club nessuna comunicazione ufficiale. A nostra richiesta di una conferma la risposta è stata il silenzio assoluto, 14 ottobre 2014 – Il detto non c’è due senza tre si sarebbe consumato anche in questa circostanza. Dopo le separazioni consensuali o meno tra il Lunano e Renzi e tra la Jesina e Giorgini nel primo pomeriggio è rimbalzata la notizia del divorzio anche tra ilBelisario. La nostra richiesta ai massimi responsabili del club sentinate di poter avere una conferma in merito non ha avuto nessun seguito. Uno strano modo di comunicare le cose di casa propria. D’altronde sarebbe bastato un semplice si o no. Evasio Santoni ©riproduzione riservata L'articoloaiproviene da Lo sport della Vallesina.