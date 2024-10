Premio Ciampi 2024 “Siamo in cattive acque”, verrà presentato un disco inedito (Di lunedì 14 ottobre 2024) LIVORNO – Il 20 e 21 novembre, al Teatro Goldoni di Livorno, torna la XXVII edizione del Premio Ciampi, intitolato al cantautore e poeta livornese Piero Ciampi, che quest’anno avrebbe compiuto novant’anni. “Siamo in cattive acque” è il titolo dell’edizione di quest’anno. Un titolo tanto forte quanto necessario, visto che nel mondo odierno le cattive acque che ci circondano sono sempre più estese. Come già lo scorso anno, tenendo sempre fede al manifesto programmatico “Lunga vita agli outsider”, anche in quest’occasione il Premio Ciampi ha voluto schierarsi dalla parte di chi prova a fare argine usando creatività, originalità e passione, contro le acque di una società-spettacolo disinteressata a ogni forma espressiva non omologata alle sue regole. Lopinionista.it - Premio Ciampi 2024 “Siamo in cattive acque”, verrà presentato un disco inedito Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) LIVORNO – Il 20 e 21 novembre, al Teatro Goldoni di Livorno, torna la XXVII edizione del, intitolato al cantautore e poeta livornese Piero, che quest’anno avrebbe compiuto novant’anni. “in” è il titolo dell’edizione di quest’anno. Un titolo tanto forte quanto necessario, visto che nel mondo odierno leche ci circondano sono sempre più estese. Come già lo scorso anno, tenendo sempre fede al manifesto programmatico “Lunga vita agli outsider”, anche in quest’occasione ilha voluto schierarsi dalla parte di chi prova a fare argine usando creatività, originalità e passione, contro ledi una società-spettacolo disinteressata a ogni forma espressiva non omologata alle sue regole.

Premio Piero Ciampi - il 20 e 21 novembre la 27esima edizione : il programma e l'elenco dei premiati - Il 20 e 21 novembre, al Teatro Goldoni di Livorno, torna la 27esima edizione del Premio Piero Ciampi, intitolato al famoso cantautore e poeta livornese, che quest'anno avrebbe compiuto novant'anni. . "Siamo in cattive acque" è il titolo dell'edizione di quest'anno. . Una scelta necessaria, visto che.

