Petrolio, Opec taglia stime domanda globale; Brent sotto 78 dollari (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (askanews) – Si accentua il calo dei prezzi del Petrolio, dopo che l’Opec ha nuovamente ritoccato al ribasso le sue previsioni sulla domanda globale di Petrolio, che ora per l’insieme del 2024 stimano 1,9 milioni di barili al giorno, comunque al di sopra della media storica (1,4 milioni di barili al giorno) osservata prima della “pandemia”. Nel suo ultimo rapporto mensile, l’organizzazione dei paesi esportatori spiega che l’aggiustamento, pari a 106.000 barili al giorno, riflette gli ultimi dati combinati con aspettative di consumo più basse per alcune regioni. Gli sviluppi potrebbero spingere il cartello degli esportatori a rinviare la manovra di normalizzazione dell’offerta, dopo una lunga fase di limitazioni che si sono imposti per sostenere le quotazioni. Questo mentre le prospettive dei prezzi sull’oro nero risentono di spinte contrastanti. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (askanews) – Si accentua il calo dei prezzi del, dopo che l’ha nuovamente ritoccato al ribasso le sue previsioni sulladi, che ora per l’insieme del 2024 stimano 1,9 milioni di barili al giorno, comunque al di sopra della media storica (1,4 milioni di barili al giorno) osservata prima della “pandemia”. Nel suo ultimo rapporto mensile, l’organizzazione dei paesi esportatori spiega che l’aggiustamento, pari a 106.000 barili al giorno, riflette gli ultimi dati combinati con aspettative di consumo più basse per alcune regioni. Gli sviluppi potrebbero spingere il cartello degli esportatori a rinviare la manovra di normalizzazione dell’offerta, dopo una lunga fase di limitazioni che si sono imposti per sostenere le quotazioni. Questo mentre le prospettive dei prezzi sull’oro nero risentono di spinte contrastanti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Domanda di petrolio : OPEC taglia stima crescita. Pesa la Cina - In termini di regioni, l’OPEC prevede che l’area OCSE si espanderà di circa 0,2 mb/d, anno su anno, nel 2024. Domanda petrolio, OPEC taglia stima crescita Questa leggera revisione “riflette i dati effettivi ricevuti per il 1° trimestre 2024 e in alcuni casi il 2° trimestre 2024, nonché le aspettative di ammorbidimento per la crescita della domanda di petrolio della Cina nel 2024?, si legge ... (Quifinanza.it)