Pesaro, 19enne si allontana da casa nella notte, l’auto ritrovata vicino a una diga: ricerche in corso (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono in corso le ricerche di un 19enne allontanatosi dalla sua abitazione di Acqualagna (Pesaro) la scorsa notte alla guida della sua vettura. La macchina è stata ritrovata nei pressi della diga del Furlo. Si indaga per ricostruire la dinamica della scomparsa. Fanpage.it - Pesaro, 19enne si allontana da casa nella notte, l’auto ritrovata vicino a una diga: ricerche in corso Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono inledi untosi dalla sua abitazione di Acqualagna () la scorsaalla guida della sua vettura. La macchina è statanei pressi delladel Furlo. Si indaga per ricostruire la dinamica della scomparsa.

