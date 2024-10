Paura in via De Gasperi, palo della luce crolla in strada: due auto danneggiate (Di lunedì 14 ottobre 2024) Paura attorno a mezzogiorno in via Alcide De Gasperi, a poche centinaia di metri dallo stadio. Un palo dell'illuminazione pubblica è improvvisamente crollato, riversandosi in parte su due auto e in parte sull'asfalto. Fortunatamente, in quel momento, nonostante la strada sia tra le più trafficate Palermotoday.it - Paura in via De Gasperi, palo della luce crolla in strada: due auto danneggiate Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)attorno a mezzogiorno in via Alcide De, a poche centinaia di metri dallo stadio. Undell'illuminazione pubblica è improvvisamenteto, riversandosi in parte su duee in parte sull'asfalto. Fortunatamente, in quel momento, nonostante lasia tra le più trafficate

