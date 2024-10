Panchina Milan, Paulo Fonseca a rischio esonero: Zlatan Ibrahimovic gli concede ancora… (Di lunedì 14 ottobre 2024) Panchina Milan, Paulo Fonseca ha bisogno di una vittoria per scacciare le voci sull’esonero: e Zlatan Ibrahimovic gli concede ancora Il futuro di Paulo Fonseca sulla Panchina del Milan è ancora in bilico e la sconfitta di Firenze, con tanto di episodi che hanno evidenziato un gruppo che sembra non essere unito, è stata molto dolorosa da digerire per i tifosi rossoneri. Ecco che, quindi, il tecnico portoghese dovrà fare risultato nei prossimi impegni e Zlatan Ibrahimovic gli ha concesso ancora tre partite. Il futuro dell’ex Lille, quindi, si deciderà nel trittico di gare rispettivamente contro Udinese, Bologna e Napoli. In caso di ulteriori passi falsi, però, l’opzione dell’esonero diventerebbe una pista molto calda. Sì, perché ad oggi i tifosi e la dirigenza rossonera non sono assolutamente soddisfatti di quanto fatto vedere dal Milan in questo inizio di stagione. Dailymilan.it - Panchina Milan, Paulo Fonseca a rischio esonero: Zlatan Ibrahimovic gli concede ancora… Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)ha bisogno di una vittoria per scacciare le voci sull’: egliancora Il futuro disulladelè ancora in bilico e la sconfitta di Firenze, con tanto di episodi che hanno evidenziato un gruppo che sembra non essere unito, è stata molto dolorosa da digerire per i tifosi rossoneri. Ecco che, quindi, il tecnico portoghese dovrà fare risultato nei prossimi impegni egli ha concesso ancora tre partite. Il futuro dell’ex Lille, quindi, si deciderà nel trittico di gare rispettivamente contro Udinese, Bologna e Napoli. In caso di ulteriori passi falsi, però, l’opzione dell’diventerebbe una pista molto calda. Sì, perché ad oggi i tifosi e la dirigenza rossonera non sono assolutamente soddisfatti di quanto fatto vedere dalin questo inizio di stagione.

