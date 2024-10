Nuova Florida, il presidente Danilo Pizi sbotta "Chi non si impegna verrà sbattuto fuori" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il presidente della Nuova Florida Danilo Pizi si è espresso duramente sul brutto avvio della sua squadra. Nel girone B di Eccellenza la Nuova Florida infatti sta stentando dopo la retrocessione in D, con solo cinque punti in sei partite e la sconfitta di domenica in casa Monte San Biagio Romatoday.it - Nuova Florida, il presidente Danilo Pizi sbotta "Chi non si impegna verrà sbattuto fuori" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildellasi è espresso duramente sul brutto avvio della sua squadra. Nel girone B di Eccellenza lainfatti sta stentando dopo la retrocessione in D, con solo cinque punti in sei partite e la sconfitta di domenica in casa Monte San Biagio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ardea - furto a Nuova Florida : colpito un distributore di benzina - ilfaroonline. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. (Ilfaroonline.it)

Terremoto Nuova Florida - ufficiali le dimissioni di mister Fabrizio Anselmi - . La società comunica che pochi minuti fa ha ricevuto le dimissioni di mister Fabrizio Anselmi, questa volta purtroppo non si tratta di problemi tecnici o di risultato, con molto dispiacere il mister per problemi famigliari che per privacy non divulghiamo, non può più rispettare l’impegno preso il. (Romatoday.it)

Terremoto Nuova Florida - ufficiali le dimissioni di mister Fabrizio Anselmi - La società comunica che pochi minuti fa ha ricevuto le dimissioni di mister Fabrizio Anselmi, questa volta purtroppo non si tratta di problemi tecnici o di risultato, con molto dispiacere il mister per problemi famigliari che per privacy non divulghiamo, non può più rispettare l’impegno preso il. (Today.it)