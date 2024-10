“Non mi riconoscevo più” Federica Pellegrini racconta la bulimia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Archiviata la carriera trionfale come nuotatrice, Federica Pellegrini si è messa in gioco come personaggio televisivo, partecipando, in coppia col marito Matteo Giunta, prima a Pechino Express e adesso a Ballando con le stelle. L’atleta veneta, proprio nella trasmissione di Milly Carlucci, sta mostrando un lato di sé inedito, caratterizzato dalla fragilità, e ha rivelato una parte dolorosa del proprio passato, segnata dalla bulimia. “Forse per me l’adolescenza è stata veramente l’esplosione – ha raccontato – Il mio fisico non era più longilineo, ho cominciato ad avere questo cambiamento nel corpo di una donna e qualche problemino è arrivato. Da lì è crollato tutto il mio mondo. Ho sofferto di bulimia perché ho vissuto 36 anni in costume da bagno, davanti a tutti. News.robadadonne.it - “Non mi riconoscevo più” Federica Pellegrini racconta la bulimia Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Archiviata la carriera trionfale come nuotatrice,si è messa in gioco come personaggio televisivo, partecipando, in coppia col marito Matteo Giunta, prima a Pechino Express e adesso a Ballando con le stelle. L’atleta veneta, proprio nella trasmissione di Milly Carlucci, sta mostrando un lato di sé inedito, caratterizzato dalla fragilità, e ha rivelato una parte dolorosa del proprio passato, segnata dalla. “Forse per me l’adolescenza è stata veramente l’esplosione – hato – Il mio fisico non era più longilineo, ho cominciato ad avere questo cambiamento nel corpo di una donna e qualche problemino è arrivato. Da lì è crollato tutto il mio mondo. Ho sofferto diperché ho vissuto 36 anni in costume da bagno, davanti a tutti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Federica Pellegrini : “Uscita da bulimia grazie al nuoto e alla mia famiglia. Il mio corpo…” - L'ex regina del nuoto italiano ha parlato in diretta a Ballando con le Stelle dei problemi riscontrati durante la sua gloriosa carriera. (Golssip.it)

Ballando Con Le Stelle - Federica Pellegrini alle prese con la bulimia : “Vomitavo di tutto”. Il retroscena in diretta - Spettacolo ed emozioni, non manca nulla a Ballando Con Le Stelle, ancor più a Federica Pellegrini. Una condizione dovuta alla non accettazione del proprio corpo. itL’ex nuotatrice, campionessa che ha battuto ogni record, ha raccontato un lato inedito di sè stessa. Federica Pellegrini e la bulimia: il retroscena in diretta Non solo il nuoto, ma proprio la possibilità di diventare una donna, il ... (Cityrumors.it)

Federica Pellegrini : “Mi ingozzavo di cibo e poi vomitavo tutto quello che avevo mangiato” - Io sono cresciuta, comunque, col volere essere forte come lui, essere all’altezza di ogni situazione come lui e, forse, anche il fatto di essere molto critica con me stessa in determinati punti della mia vita è una cosa che viene sicuramente dal fatto di dover essere sempre impenetrabile, sempre con questa corazza davanti ha esordito Federica nella clip, nella quale ha ripercorso il suo ... (Davidemaggio.it)