Non lo dire in diretta mi raccomando… Tommaso e Mariavittoria intercettati ma si sa già tutto

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Non dirlo intta”. Grandi manovre si profilano in vista della nuova puntata del Grande Fratello, in onda stasera su Canale 5. Il gioco entra nel vivo, e nella casa più spiata d’Italia si intensificano alleanze e complotti. Stasera sarà svelato il secondo eliminato di questa edizione del reality, seguito da nuove nomination. A proposito di strategie, le telecamere hanno appena sorpresoMeneghetti eFranchi mentre discutevano a bassa voce vicino alla cucina, probabilmente per decidere cosao omettere durante la puntata. Tra i due, come sanno bene i fan che seguono latta 24 ore su 24, è nata una forte attrazione, culminata anche in un bacio. In merito alla puntata di stasera,ha dato indicazioni precise all’idraulico toscano. Leggi anche: “Non cercatemi per i prossimi giorni”.