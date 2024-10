Quotidiano.net - Nobel per l'economia ad Acemoglu, Johnson e Robinson

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Premioper l'2024 va Daron, Simonand James A.per i loro "studi sulla formazione delle istituzioni e la loro influenza sulla prosperità " nei vari Paesi. Lo ha annunciato l'Accademia reale svedese per le scienze economiche. Ilai tre economisti -del Mit di Cabridge, edell'Università di Chicago - guarda ai loro studi su come la colonizzazione, introducendo nuovi modelli di società , ha influenzato in un senso o nell'altro la prosperità nei Paesi colonizzati. La conclusione generale è - come spiega l'Accademia - che "le società con un debole Stato di diritto e istituzioni che hanno sfruttato la popolazione non generano crescita o cambiamenti positivi. La ricerca dei tre premiati ci aiuta a capire perché".