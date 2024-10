Nigeria, volo dirottato e Nazionale bloccata in aeroporto: “Così non giochiamo” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Disavventura per la Nazionale di calcio della Nigeria, che domani dovrebbe affrontare in trasferta la Libia nella sfida valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2025. Una trasferta, quella che vede coinvolti anche gli “italiani” Lookman, Okoye e Dele-Bashiru, iniziata male, con un volo dirottato e 14 ore passate bloccati in aeroporto. Una situazione documentata dai giocatori, con il capitano Troost-Ekong che ha fatto sapere: “In queste condizioni non abbiamo intenzione di giocare”. “Quando abbiamo iniziato la discesa, ci hanno dirottato su un altro aeroporto: è stata una decisione delle autorità locali”, ha fatto sapere l’ex Udinese. Il volo, infatti, è atterrato ad Al Abraq, a oltre 200 km di distanza da Benina. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Disavventura per ladi calcio della, che domani dovrebbe affrontare in trasferta la Libia nella sfida valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2025. Una trasferta, quella che vede coinvolti anche gli “italiani” Lookman, Okoye e Dele-Bashiru, iniziata male, con une 14 ore passate bloccati in. Una situazione documentata dai giocatori, con il capitano Troost-Ekong che ha fatto sapere: “In queste condizioni non abbiamo intenzione di giocare”. “Quando abbiamo iniziato la discesa, ci hannosu un altro: è stata una decisione delle autorità locali”, ha fatto sapere l’ex Udinese. Il, infatti, è atterrato ad Al Abraq, a oltre 200 km di distanza da Benina.

