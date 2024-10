Milano: studio della Statale riscrive la storia della mortalità femminile negli ultimi duemila anni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Altro che secoli bui: il Medioevo, almeno per le donne milanesi, vide un notevole miglioramento delle condizioni sociali, culturali e biologiche che si tradusse in un aumento dell’aspettativa di vita rispetto all’epoca Romana (da 36 a 40 anni). Le donne furono meno longeve e piu a rischio di morte durante le epoche romana e moderna, mentre in epoca contemporanea, per la prima volta, le donne vivono piu a lungo rispetto agli uomini. E’ uno dei risultati piu rilevanti dello studio paleoepidemiologico realizzato da un team internazionale di ricercatori, che unisce l’Università degli Studi di Milano (con le Prof.ssa Cristina Cattaneo e Beatrice del Bo) alla James Madison University (Stati Uniti d ‘America, con la Dott.ssa Samantha Yaussy), guidato dalla Dott. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Altro che secoli bui: il Medioevo, almeno per le donne milanesi, vide un notevole miglioramento delle condizioni sociali, culturali e biologiche che si tradusse in un aumento dell’aspettativa di vita rispetto all’epoca Romana (da 36 a 40). Le donne furono meno longeve e piu a rischio di morte durante le epoche romana e moderna, mentre in epoca contemporanea, per la prima volta, le donne vivono piu a lungo rispetto agli uomini. E’ uno dei risultati piu rilevanti dellopaleoepidemiologico realizzato da un team internazionale di ricercatori, che unisce l’Università degli Studi di(con le Prof.ssa Cristina Cattaneo e Beatrice del Bo) alla James Madison University (Stati Uniti d ‘America, con la Dott.ssa Samantha Yaussy), guidato dalla Dott.

Mattarella a Milano per gli 80 anni della strage di Gorla - Sono passati 80 anni ma il dolore non si dimentica, per una tragedia così grande”. “Grazie presidente – hanno replicato due signore sopravvissute – Noi siamo riuscite a scappare, è una cosa che non ci dimenticheremo mai”. . “Lei mi ha fatto un regalo enorme, il regalo più grande che mi potesse fare”, ha replicato una delle sopravvissute, che ha regalato al capo dello Stato due libri sulla strage. (Lapresse.it)

L’attore Giovanni Storti e la Milano che si allaga : «Bisogna creare delle zone permeabili - con verde e senza cemento» – Il video - . «Vedete? Le città si allagano. Ma c’è chi concorda con l’artista: «A quelli che scrivono “bisogna pulire i tombini”: sicuramente male non fa, ma non basta. Creare delle zone in cui l’acqua può defluire, delle vie che non servono, delle piazze da rendere più verdi, con gli alberi, che assorbano l’acqua. (Open.online)

L’attore Giovanni Storti e la Milano che si allaga : «Bisogna creare delle zone permeabili - con verde e senza cemento» – Il video - «Vedete? Le città si allagano. Cosa bisogna fare? Bisogna creare delle zone permeabili, cioè dove ci sia il suolo senza cemento, senza asfalto, dove ci siano prati. . Qualcuno però dissente e la fa più semplice: «Si allagano perché non vengono pulite le caditoie». E ancora: «Giovanni basterebbe che pulissero i tombini, i marciapiedi lo sai ma penso di sì, che una volta esisteva la professione ... (Open.online)