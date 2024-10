Medio Oriente, Israele spara di nuovo contro una postazione di Unifil (Di lunedì 14 ottobre 2024) nuovo attacco delle forze israeliane contro una postazione Unifil nel Libano meridionale, feriti due caschi blu di nazionalità cingalese. Servizio di Antonio Soviero Medio Oriente, Israele spara di nuovo contro una postazione di Unifil TG2000. Tv2000.it - Medio Oriente, Israele spara di nuovo contro una postazione di Unifil Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)attacco delle forze israelianeunanel Libano meridionale, feriti due caschi blu di nazionalità cingalese. Servizio di Antonio SovierodiunadiTG2000.

Idf - un tank sotto tiro è finito contro postazione Unifil - Una volta cessato il fuoco nemico, e in seguito all'evacuazione dei soldati feriti, il carro armato ha lasciato la postazione", ha comunicato l'Idf. "Una revisione iniziale ha mostrato che un carro armato dell'Idf che stava cercando di evacuare i soldati feriti mentre era ancora sotto tiro è arretrato di diversi metri in una postazione Unifil. (Quotidiano.net)

