Martedì in cdm la manovra e una "informativa" sul Documento programmatico di bilancio. Ci sarà un contributo dalle banche (Di lunedì 14 ottobre 2024) Va avanti evidentemente fino all'ultimo secondo il lavoro sulle coperture della manovra da circa 25 miliardi di euro. Gli ultimi giorni hanno visto forti divergenze tra i ministri e il titolare di via XX settembre Giancarlo Giorgetti sui tagli di spesa ritenuti necessari dal Mef e litigi in maggioranza sull'ipotesi di maggiori tasse a carico delle banche. Martedì era atteso in Consiglio dei ministri il Documento programmatico di bilancio, la cornice macroeconomica della manovra con le principali voci di entrata e di spesa, che in base ai regolamenti europei va inviata a Bruxelles entro il 15 ottobre. Stando alla convocazione inviata ai ministri, attesi a Palazzo Chigi alle 20, sul Dpb si terrà solo una "informativa". Locuzione che di solito viene utilizzata quando il Documento di cui si parla non è ancora chiuso.

Martedì alle 20 in consiglio dei ministri la manovra e una “informativa” sul Documento programmatico di bilancio - . Che al momento sarebbero ai minimi termini. Martedì era atteso in Consiglio dei ministri il Documento programmatico di bilancio, la cornice macroeconomica della manovra con le principali voci di entrata e di spesa, che in base ai regolamenti europei va inviata a Bruxelles entro il 15 ottobre. In compenso, all’ordine del giorno compaiono anche il ddl di Bilancio – atteso in Parlamento entro il ... (Ilfattoquotidiano.it)

Manovra - martedì ok a Dpb poi nuovo Cdm per ddl bilancio : tensione Lega-FI su extraprofitti - Così, mentre sui canali social di FdI viene ribadito “una volta in più” che “l’aumento delle tasse non fa parte della cultura politica di questo governo”, Lega e Forza Italia tornano a scontrarsi sul tema degli extraprofitti delle banche. . Un Consiglio dei ministri martedì sera per dare il via libera al Documento programmatico di bilancio, da inviare subito dopo a Bruxelles; poi un’altra ... (Lapresse.it)

Manovra : Giorgetti - martedì in Cdm Dpb - il 20 l.Bilancio a Camera - (LaPresse) – “Martedì 15 è la data in cui dovremo inviare il Dpb alla commissione Ue, quindi sicuramente il Cdm approverà questo. Il 20 di ottobre penso che presenteremo quest’anno alla Camera per ragione di alternanza la legge di Bilancio. . Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con l’evento ‘Far crescere insieme l’Italia’, organizzato dai gruppi parlamentari di ... (Lapresse.it)