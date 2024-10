Maria SS di Casaluce, oggi il giorno del ringraziamento ad Aversa: domani sante messe e processione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ad Aversa è ormai tutto pronto per la processione in onore di Maria SS. di Casaluce. oggi, 14 ottobre, la comunità celebra il giorno del ringraziamento alla Vergine per i quattro mesi di grazia in cui la sacra effige è stata custodita nella città normanna, nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, come da tradizione. L'articolo Maria SS di Casaluce, oggi il giorno del ringraziamento ad Aversa: domani sante messe e processione Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Maria SS di Casaluce, oggi il giorno del ringraziamento ad Aversa: domani sante messe e processione Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Adè ormai tutto pronto per lain onore diSS. di, 14 ottobre, la comunità celebra ildelalla Vergine per i quattro mesi di grazia in cui la sacra effige è stata custodita nella città normanna, nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, come da tradizione. L'articoloSS diildeladTeleclubitalia.

