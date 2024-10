Margot Robbie e Jacob Elordi un amore da sogno per Chanel N5

Dilei.it - Margot Robbie e Jacob Elordi, un amore da sogno per Chanel N°5

(Di lunedì 14 ottobre 2024)è una diva (o antidiva) del momento. Bionda, iconica, attrice ma anche produttrice, Barbie femminista, indimenticabile Sharon Tate e presto anche Cathy nel nuovo adattamento di Cime Tempestose, al fianco di. La star diventerà a breve mamma ed è in un momento di vita personale e carriera dorato, culminato con la partecipazione allo spot diN°5, girato da Luca Guadagnino.persceglie i propri testimonial sempre accuratamente. Non è sufficiente essere bellissime e impeccabili, ciò che importa è una personalità unica, fuori dagli schemi. Eha abbastanza classe ed empowerment per essere considerata la persona giusta.