Manuel Mastrapasqua l' ira dei familiari | Noi condannati all' ergastolo Il papà di Daniele Rezza ha buttato le cuffie

«L'ergastolo lo paghiamo noi a vita, non lui». Con queste parole Marika, la sorella di Manuel Mastrapasqua, ucciso con una coltellata in strada a Rozzano, ha commentato con i cronisti

Il killer di Manuel Mastrapasqua al magistrato : “Non pensavo fosse morto”. Daniele Rezza in giro per Rozzano col coltello “perché ero nervoso” - Una scelta, quella del genitore, che ha scatenato la rabbia della madre di Manuel: “Doveva portarlo in caserma, non farlo scappare”. 54. “Dammi qualcosa, dei soldi”, ha detto al magazziniere che stava tornando a casa dal suo turno di lavoro in un supermercato. Non ho visto sangue, e lui era ancora in piedi, non credevo di averlo ucciso”. (Ilgiorno.it)

Rozzano - fiaccolata per Manuel Mastrapasqua. La famiglia : "Ergastolo lo paghiamo noi" FOTO - Circa 400 persone hanno partecipato al corteo silenzioso che è partito dalla piazza del municipio, è arrivato sotto l'abitazione della famiglia del 31enne e poi è proseguito fino a viale Romagna, dove il ragazzo è stato aggredito. In testa la sorella e il fratello della vittima, presente anche il sindaco. (Tg24.sky.it)

La rabbia della madre di Manuel Mastrapasqua : “L’ergastolo ora lo scontiamo noi”. E si rivolge al padre di Daniele Rezza : “Si vergogni” - E le cuffie sono state recuperate in un cassonetto. L'accusa è di omicidio a scopo di rapina. Il primo cittadino, porgendo le “più sentite condoglianze” alla famiglia e ringraziando “da parte di tutta la città” l'Arma dei carabinieri e la tenenza di Rozzano, che “hanno fatto un grande e celere lavoro di indagine”, chiede che “ora si faccia giustizia”. (Ilgiorno.it)