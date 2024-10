Manovra, Durigon “Il taglio del cuneo fiscale diventa strutturale” (Di lunedì 14 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Forse non è chiaro, ma il taglio del cuneo fiscale con questa Manovra diventa strutturale. E ancora dobbiamo sentirci dire che questa Manovra non dà prospettive”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vicesegretario federale della Lega.“Questa è una Manovra piena di futuro. E nonostante quel che dicono le opposizioni, tutti gli indicatori – inclusi quelli del Pnrr – certificano che il governo sta lavorando bene”, prosegue.In merito ai tagli alle spese dei ministeri, il sottosegretario spiega: “Io non credo che per 3 miliardi di tagli complessivi vedremo ministri indossare l’elmetto. Una spending review, un riesame dei progetti nell’ottica di preservare quelli di maggior prospettiva, è normale, oltre che giusta”.E sul fisco: “Noi pensiamo che non si possano alzare le tasse. Unlimitednews.it - Manovra, Durigon “Il taglio del cuneo fiscale diventa strutturale” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Forse non è chiaro, ma ildelcon questa. E ancora dobbiamo sentirci dire che questanon dà prospettive”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera Claudio, sottosegretario al Lavoro e vicesegretario federale della Lega.“Questa è unapiena di futuro. E nonostante quel che dicono le opposizioni, tutti gli indicatori – inclusi quelli del Pnrr – certificano che il governo sta lavorando bene”, prosegue.In merito ai tagli alle spese dei ministeri, il sottosegretario spiega: “Io non credo che per 3 miliardi di tagli complessivi vedremo ministri indossare l’elmetto. Una spending review, un riesame dei progetti nell’ottica di preservare quelli di maggior prospettiva, è normale, oltre che giusta”.E sul fisco: “Noi pensiamo che non si possano alzare le tasse.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra : Conte - 'Meloni in luna di miele con Monti - taglio pensioni e porte chiuse a giovani' - Così Giuseppe Conte sui social. L'ultima proposta del ministro dell'Economia Giorgetti sono 'incentivi ai lavoratori per non andare in pensione', con l'ipotesi che lo Stato rinunci a una parte dei contributi. Roma, 12 ott. E a chi è in pensione tagliano le rivalutazioni in un momento di gravi rincari e carovita mentre ai nostri ragazzi sbattono in faccia la porta d'ingresso al mercato del lavoro. (Liberoquotidiano.it)

Taglio del cuneo fiscale e riforma Irpef : le priorità della manovra finanziaria 2025-2029 - Giorgetti ha sottolineato come la recente revisione delle stime trimestrali annuali da parte dell'Istat abbia comportato "una correzione meccanica al ribasso della crescita acquisita per il 2024", rendendo più complesso il raggiungimento dell'obiettivo di una crescita del Pil reale dell'1% per l'anno in corso. (Ilfogliettone.it)

Taglio del cuneo fiscale e riforma Irpef : le priorità della manovra finanziaria 2025-2029 - Cuneo fiscale e aliquote Irpef Tuttavia, il ministro ha rassicurato che queste difficoltà non dovrebbero influenzare in modo significativo gli anni successivi, confermando che la traiettoria di crescita per il 2025 e oltre rimane positiva. Il Piano strutturale di bilancio (Psb) presentato dal Governo italiano rappresenta una nuova fase della strategia economica nazionale, caratterizzata da ... (Ilfogliettone.it)