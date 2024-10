Manchester City Benjamin Mendy chiede 10 milioni di sterline al suo vecchio club

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)ha intentato una causa contro ilndo una somma fino a 10di, dopo che la società ha smesso di pagarlo in seguito alle accuse di stupro, dalle quali è stato assolto nel 2023. L’ex terzino ha presentato un ricorso presso un tribunale del lavoro. Lo riporta Il Telegraph, che cita la dichiarazione del suo legale: “Nick De Marco KC sta agendo per conto diin una richiesta multimilionaria diper detrazioni non autorizzate dagli stipendi. IlFC non ha pagato alcuno stipendio al signorda settembre 2021, dopo che il signorè stato accusato di vari reati, per tutti i quali è stato successivamente assolto, fino alla fine del suo contratto nel giugno 2023. La richiesta verrà presentata a un tribunale del lavoro”.