Panorama.it - L'arte dei duetti: trionfi e flop

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) È un salto nel buio il duetto tra star della musica. Parliamo ovviamente di, ovvero di canzoni interpretate in egual misura da due vocalist. Altra cosa sono i featuring che popolano fino alla noia i dischi degli ultimi dieci anni e che in buona pdei casi si riducono a comparsate di qualche secondo giusto per attirare le diverse fanbase di tutti i pcipanti al brano. Nei mesi scorsi, a Lady Gaga e Bruno Mars, è bastata una notte nelle vellutate recording room del Shangri-La di Malibu per incidere una potente ballad retro accompagnata da un videoclip in salsa country. Risultato? Die with a smile è volata a tempo record in vetta a tutte le classifiche mondiali: una manciata di minuti di magia pop frutto dell'alchimia perfetta tra due superstar che insieme, nella loro carriera, hanno venduto più di trecento milioni di album.