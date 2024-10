La Castiglionese non trova il gol e perde la testa della classifica (Di lunedì 14 ottobre 2024) RONDINELLA 0 Castiglionese 0 RONDINELLA: Pecorari, Noviello, Migliorini, Mazzolli, Ciardini, Fantechi, Baldesi, Antongiovanni, Polo, Travaglini, Frezza. A disp.: Bertini, Agrello, Giorgelli, Iania, Di Blasio, Perini, Cecchi, Di Franco, Valeriani. All. Gutili. Castiglionese: Balli, Capogna (64’ Ceccherini), Cavallini, Gori, Menchetti, Menci, Berneschi (91’ Priorelli), Scichilone (81’ Parisi), Doka, Minocci (93’Viciani), Buzzi. A disp.: Antonielli, Carino, Galli Moreira, Falomi, Brilli. All. Fani. Arbitro: Biagini di Lucca. Note: spettatori 300 circa. Angoli: 4-3. Ammoniti: Ciardini, Cavallini, Minocci, Berneschi, Mazzolli. FIRENZE – Dalla trasferta fiorentina la Castiglionese torna con un buon punto al termine di un match ben giocato. Al pronti e via, Baldesi (5’) prova a cogliere di sorpresa il portiere Balli che è fuori dai pali, la sfera termina alta. Sport.quotidiano.net - La Castiglionese non trova il gol e perde la testa della classifica Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) RONDINELLA 00 RONDINELLA: Pecorari, Noviello, Migliorini, Mazzolli, Ciardini, Fantechi, Baldesi, Antongiovanni, Polo, Travaglini, Frezza. A disp.: Bertini, Agrello, Giorgelli, Iania, Di Blasio, Perini, Cecchi, Di Franco, Valeriani. All. Gutili.: Balli, Capogna (64’ Ceccherini), Cavallini, Gori, Menchetti, Menci, Berneschi (91’ Priorelli), Scichilone (81’ Parisi), Doka, Minocci (93’Viciani), Buzzi. A disp.: Antonielli, Carino, Galli Moreira, Falomi, Brilli. All. Fani. Arbitro: Biagini di Lucca. Note: spettatori 300 circa. Angoli: 4-3. Ammoniti: Ciardini, Cavallini, Minocci, Berneschi, Mazzolli. FIRENZE – Dalla trasferta fiorentina latorna con un buon punto al termine di un match ben giocato. Al pronti e via, Baldesi (5’) prova a cogliere di sorpresa il portiere Balli che è fuori dai pali, la sfera termina alta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Via i lavori allo stadio. Operai e mezzi in azione. Il Faralli cambia volto e i viola traslocano - Il derby con il Foiano è stata l’ultima partita dell’anno solare in casa. Dalla prossima sfida interna la Castiglionese sui campi dell’Olmoponte. L’incognita meteo: la pioggia potrebbe far slittare l’ ... (lanazione.it)

Calcio Eccellenza – Perani richiama il Castiglione: “Basta colpi di testa” - CASTIGLIONE Momento delicato per il Castiglione: dopo due sconfitte consecutive contro Soncinese e Rovato, i mastini devono ritrovare al più presto ... (vocedimantova.it)

Eccellenza - Ecco chi si è messo in evidenza nelle partite della quarta giornata. Franzoni e Stella, prove d’autore - Nel campionato di calcio locale, pareggi e sorprese: Rondinella e Scandicci pari, Signa cade contro la Colligiana, Antella pareggia con la Fortis, Grassina e Affrico finiscono a reti inviolate, Lancio ... (msn.com)