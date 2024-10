Jocelyn Wildenstein, “Catwoman”, si scambia baci in pubblico (Di lunedì 14 ottobre 2024) Se il nome Jocelyn Wildenstein non vi sembra familiare, probabilmente la conoscete ancora. Forse la conoscete come “Catwoman”. Non il personaggio dei fumetti e dei film, ma la vera Catwoman! La Wildenstein è nota come “Catwoman” per i suoi tratti distintivi del viso, ottenuti grazie a diversi interventi di chirurgia plastica di cui non vuole parlare. Ora, l’84enne è uscita con il suo nuovo uomo che ha suscitato reazioni sorprese. Continuate a leggere per saperne di più sul nuovo uomo della Wildenstein! Jocelyn Wildenstein è uscita a Parigi (la città dell’amore) con il suo fidanzato Lloyd Klein. La coppia è stata fotografata mentre si baciava qualche giorno fa e la foto ha fatto il giro del web. La socialite svizzera viene spesso chiamata “Catwoman” per i suoi tratti somatici molto particolari, ottenuti grazie a diversi interventi di chirurgia plastica. It.newsner.com - Jocelyn Wildenstein, “Catwoman”, si scambia baci in pubblico Leggi tutta la notizia su It.newsner.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Se il nomenon vi sembra familiare, probabilmente la conoscete ancora. Forse la conoscete come “”. Non il personaggio dei fumetti e dei film, ma la vera! Laè nota come “” per i suoi tratti distintivi del viso, ottenuti grazie a diversi interventi di chirurgia plastica di cui non vuole parlare. Ora, l’84enne è uscita con il suo nuovo uomo che ha suscitato reazioni sorprese. Continuate a leggere per saperne di più sul nuovo uomo dellaè uscita a Parigi (la città dell’amore) con il suo fidanzato Lloyd Klein. La coppia è stata fotografata mentre siava qualche giorno fa e la foto ha fatto il giro del web. La socialite svizzera viene spesso chiamata “” per i suoi tratti somatici molto particolari, ottenuti grazie a diversi interventi di chirurgia plastica.

