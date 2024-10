Spazionapoli.it - Italia-Israele, è di Di Lorenzo la rete del raddoppio: assist straordinario di Raspadori – LE IMMAGINI

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Giovanni Digrande protagonista nel corso di: il capitano del Napoli, che questa sera indossa anche la fascia di capitano della Nazionale, va insudi Giacomo. Momento particolarmente positivo per il capitano del Napoli Giovanni Di, questa sera in campo controper la sfida di UEFA Nations League della Nazionalena. A confermarlo è lamessa a segno dall’esterno toscano nel corso del secondo tempo della partita, su suggerimento da punizione da parte del suo compagno di squadra di club Giacomo. Unache scaccia definitivamente i fantasmi per il calciatore di proprietà della SSC Napoli, reduce da un Europeo tutt’altro che da ricordare e da un’estate a dir poco turbolenta.