Integrazione, al via un corso di lingua italiana pensato e rivolto a donne e mamme straniere (Di lunedì 14 ottobre 2024) Comincerà a breve a Bellaria Igea Marina un corso di lingua italiana espressamente pensato e rivolto a donne e mamme straniere, in particolare quelle con figli in età prescolare. Un servizio prezioso in ottica di Integrazione e inclusione, che punta a migliorare nel concreto la qualità della vita Riminitoday.it - Integrazione, al via un corso di lingua italiana pensato e rivolto a donne e mamme straniere Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Comincerà a breve a Bellaria Igea Marina undiespressamente, in particolare quelle con figli in età prescolare. Un servizio prezioso in ottica die inclusione, che punta a migliorare nel concreto la qualità della vita

Concorso docenti PNRR2 confermato : modifiche per il superamento della prova scritta - solo 20 giorni per la domanda - integrazione allegato A programmi. Le NOVITA’ - 2025 e al dm n. 2026 del 26 ottobre 2023, che regolamentano rispettivamente la procedura per la scuola secondaria e per infanzia e primaria + i rispettivi posti di sostegno. L'articolo Concorso docenti PNRR2 confermato: modifiche per il superamento della prova scritta, solo 20 giorni per la domanda, integrazione allegato A programmi. (Orizzontescuola.it)

Mattarella inaugura l'anno scolastico. Bullismo - integrazione e tecnologia al centro del suo discorso - Da Cagliari, il presidente della Repubblica ha ufficialmente inaugurato il nuovo anno scolastico, parlando direttamente ai genitori, ai docenti e agli studenti: "La scuola educa a essere cittadini consapevoli". (Ilgiornale.it)

Ius scholae - Stanasel : “Cittadinanza italiana con percorso integrazione” - Ho vissuto in prima persona le sfide, le difficoltà, ma anche la soddisfazione di integrarmi nella società italiana. . 000 persone, rappresentando il 22% del totale delle nuove cittadinanze nell’Unione Europea. In un contesto europeo, i dati confermano l’importanza di mantenere un approccio rigoroso. (Corrieretoscano.it)