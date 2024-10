Inchiesta corruzione, sequestrati 175mila euro al comitato di Toti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sequestro nei confronti del comitato Giovanni Toti. La guardia di finanza in queste ore sta eseguendo un provvedimento di sequestro di 175 mila euro depositi nelle casse del suo comitato.La vicenda riguarda l'Inchiesta che aveva portato Toti agli arresti domiciliari lo scorso 7 maggio. L'ex Genovatoday.it - Inchiesta corruzione, sequestrati 175mila euro al comitato di Toti Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sequestro nei confronti delGiovanni. La guardia di finanza in queste ore sta eseguendo un provvedimento di sequestro di 175 miladepositi nelle casse del suo.La vicenda riguarda l'che aveva portatoagli arresti domiciliari lo scorso 7 maggio. L'ex

