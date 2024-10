Lanotiziagiornale.it - In Medio Oriente l’escalation è servita. Israele colpisce un ospedale a Gaza e bombarda il Libano, mentre Hezbollah attacca una base dell’Idf

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Malgrado gli appelli di Joe Biden ad evitare, insi continua a combattere. Questa notte l’aviazione israeliana ha condotto numerosi raid sule nella Striscia di. Un raid, come confermato dall’esercito di(Idf) ha preso di mira l’Khalil al-Aqsa di Deir Al-Balah, nel centro della Striscia, causando la morte di quattro persone e il ferimento di altre 50. In alcuni video dalla scena dell’attacco, si vedono diversi edifici e tende nella zona dell’in fiamme. Secondo alcuni testimoni palestinesi, si tratterebbe di tende utilizzate da sfollati. Le forze di difesa israeliane, al contrario, hanno affermato di avere colpito “terroristi” che operavano da un centro di comando all’interno del complesso e hanno accusato Hamas di nascondersi tra i civili e di utilizzare strutture come gli ospedali per operazioni terroristiche.