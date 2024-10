Ilnapolista.it - In Eccellenza, razzismo verso l’attaccante colombiano dello Jonica. La squadra abbandona il campo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) In: «Mi insultavano e continuavano a fare buuu». Cori razzisti, insulti, versi della scimmia. Questo è quello che Jairo Allegria, attaccante, ha sentito mentre giocava contro l’Avola. A cinque minuti dalla fine, sul punteggio di 3-0, dopo aver subito una marea di insulti, si è seduto e non ha voluto più giocare. Lo riporta l’Ansa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daF.C. (@fc)in: cori, insulti e versi «Mi insultavano e continuavano a fare buuu – ha spiegato il calciatore – non me la sono sentita di continuare, non capisco la ragione di questo odio e di queste provocazioni. Non mi era mai successo di ricevere un simile trattamento». Loha deciso così dire il