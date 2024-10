Il viaggio immobile di Leone: un protagonista prigioniero (Di lunedì 14 ottobre 2024) In Giorni da Leone (Giovane Holden Edizioni), Luca Pasquinelli esplora il concetto di prigionia interiore attraverso la figura di Leone, un uomo di mezza età bloccato tra il dovere familiare e il desiderio di fuggire verso una vita diversa. Una figura emblematica, che da un lato si appoggia e da un altro si recrimina. Giorni da Leone, presente nelle maggiori librerie e su tutti gli stores digitali, racconta di Leone, il protagonista a cui spetta l’onere di occuparsi dei propri genitori anziani e malati, in particolare del padre, un ex tenente rigido e autoritario, e della madre, fragile e completamente dipendente. La loro malattia diventa una metafora del peso che Leone porta sulle spalle, impedendogli di realizzare il sogno di partire per il Belize, un luogo che incarna per lui la promessa di libertà e una nuova vita. Lopinionista.it - Il viaggio immobile di Leone: un protagonista prigioniero Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) In Giorni da(Giovane Holden Edizioni), Luca Pasquinelli esplora il concetto di prigionia interiore attraverso la figura di, un uomo di mezza età bloccato tra il dovere familiare e il desiderio di fuggire verso una vita diversa. Una figura emblematica, che da un lato si appoggia e da un altro si recrimina. Giorni da, presente nelle maggiori librerie e su tutti gli stores digitali, racconta di, ila cui spetta l’onere di occuparsi dei propri genitori anziani e malati, in particolare del padre, un ex tenente rigido e autoritario, e della madre, fragile e completamente dipendente. La loro malattia diventa una metafora del peso cheporta sulle spalle, impedendogli di realizzare il sogno di partire per il Belize, un luogo che incarna per lui la promessa di libertà e una nuova vita.

