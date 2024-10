Il sindacato dei calciatori contro la FIFA, si gioca troppo: presentato reclamo all’Unione Europea (Di lunedì 14 ottobre 2024) La FIFPro Europe e l'European Leagues hanno presentato reclamo alla Commissione Europea un reclamo contro la FIFA per abuso di posizione dominante nell'imposizione del calendario delle partite internazionali 2025-2026. Fanpage.it - Il sindacato dei calciatori contro la FIFA, si gioca troppo: presentato reclamo all’Unione Europea Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La FIFPro Europe e l'n Leagues hannoalla Commissioneunlaper abuso di posizione dominante nell'imposizione del calendario delle partite internazionali 2025-2026.

