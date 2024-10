Il Real Madrid ha scelto, Wirtz è il "nuovo Modric": sfida a Bayern Monaco e Manchester City, le cifre (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Real Madrid pensa al futuro e tra le priorità ce n`è una ben chiara: trovare il successore di Luka Modric, alla sua ultima stagione con Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilpensa al futuro e tra le priorità ce n`è una ben chiara: trovare il successore di Luka Modric, alla sua ultima stagione con

Un tradimento dietro l’altro - la Juve ora trema : si è offerto al Real Madrid - A cominciare dalla riduzione dell’ingaggio che attualmente Skriniar percepisce all’ombra della Tour Eiffel, ma non solo. Ad ogni modo, a movimentare l’attenzione mediatica in casa bianconera è anche e soprattutto la questione infortuni. La rottura del crociato del difensore brasiliano, infatti, spingerà i bianconeri a valutare con estrema attenzione il mercato dei difensori, a caccia di profili ... (Calciomercato.it)

Mbappé - Deschamps scettico : «Non so che programma stia facendo al Real Madrid» - Le dichiarazioni a Telefoot. LE PAROLE – «Non seguo le notizie sui giocatori che non […]. Mbappé, ecco ancora una volta le dichiarazioni del CT della Francia Deschamps per chiarire notevolmente la situazione Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha voluto ancora rilasciare qualche dichiarazione sull’assenza di Kylian Mbappé (fuoriclasse del Real Madrid) sulle sue condizioni. (Calcionews24.com)

Perché al Real Madrid piace Cambiaso e perché non è il momento di cederlo per la Juventus - Il Real Madrid su Andrea Cambiaso: accostamento di Tuttosport che ha animato il weekend di mercato in assenza del campionato e tra una partita... (Calciomercato.com)