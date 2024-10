Il premio Nobel per l’economia 2024 va a Acemoglu, Johnson e James (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il premio Nobel per l’economia 2024 va a Daren Acemoglu, Simon Johnson, entrambi del Mit di Boston, e James A. L’economista Acemoglu, 57 anni, nato a Istanbul, lavora al Massachusetts Institute of Technology (MIT), così come il 61enne britannico Simon Johnson, di Sheffield, mentre il 64enne britannico James Alan Robinson insegna alla Harris School of Public Policy dell’università di Chicago, dopo essere stato docente ad Harvard e Berkeley. Robinson della University of Chicago per gli studi su «come le istituzioni si formano e influenzano la prosperità. Ridurre le enormi differenze di reddito tra i Paesi è una delle maggiori sfide del nostro tempo. I vincitori hanno dimostrato l’importanza delle istituzioni sociali per raggiungere questo obiettivo», ha dichiarato Jakob Svensson, presidente del Comitato per il premio di Scienze Economiche illustrando le motivazioni. Metropolitanmagazine.it - Il premio Nobel per l’economia 2024 va a Acemoglu, Johnson e James Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilperva a Daren Acemoglu, Simon, entrambi del Mit di Boston, eA. L’economista Acemoglu, 57 anni, nato a Istanbul, lavora al Massachusetts Institute of Technology (MIT), così come il 61enne britannico Simon, di Sheffield, mentre il 64enne britannicoAlan Robinson insegna alla Harris School of Public Policy dell’università di Chicago, dopo essere stato docente ad Harvard e Berkeley. Robinson della University of Chicago per gli studi su «come le istituzioni si formano e influenzano la prosperità. Ridurre le enormi differenze di reddito tra i Paesi è una delle maggiori sfide del nostro tempo. I vincitori hanno dimostrato l’importanza delle istituzioni sociali per raggiungere questo obiettivo», ha dichiarato Jakob Svensson, presidente del Comitato per ildi Scienze Economiche illustrando le motivazioni.

