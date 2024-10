Sport.quotidiano.net - Il campionato di Serie B interregionale. Tarros beffata da Siena ai supplementari. Sfuma in extremis il sogno di battere una ’big’

(Di lunedì 14 ottobre 2024)SPEZIA 100 MENS SANA101 (dopo dueSPEZIA: Carpani 18, Pettinroli 23, Monaco ne, Ramirez 8, Gogishvili 6, Merlo 22, Giazzon ne, Leporati, Morciano 19, Fazio, Tedeschi 2, Dias 2. All. Diacci. TL: 32/45. MENS SANA: Tilli, Belli 26, Pannini 1, Ragusa 2, Marrucci 11, Pucci 11, Sabia 2, Maghelli ne, Neri 6, Prosek 17, Tognazzi 25. All. Betti. TL: 29/35. Arbitri: Vozzella di Genova e Cavasin di Rosignano. Parziali: 23-23, 40-48, 63-67, 81-81, 90-90. LA SPEZIA – Avevamo parlato di dettagli. E così è stato. Poi quando vinci o perdi, come in questo caso, di un punto dopo due, i dettagli pesano come un macigno. Ma ai ragazzi dellache hanno dato tutto e forse anche qualcosa in più, non si può proprio appuntare nulla.