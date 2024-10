Ignoffo: “Buongiorno difensore importante, su McTominay..” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Giovanni Ignoffo, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo. Queste le sue parole: “Empoli? Non ci si può permettere di sottovalutare nessuna squadra perchè le insidie sono dietro l’angolo. Durante i 90 minuti ci possono sempre essere degli episodi che possono cambiare l’equilibrio di una gara. Il valore delle due squadre prima del match non si può paragonare, ma solo dopo la gara si vedrà chi si è dimostrato superiore. Al Napoli sta girando tutto per il verso giusto e sta funzionando tutto, dall’assetto difensivo ai cambi. Terzotemponapoli.com - Ignoffo: “Buongiorno difensore importante, su McTominay..” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Giovanni, exdel Napoli, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo. Queste le sue parole: “Empoli? Non ci si può permettere di sottovalutare nessuna squadra perchè le insidie sono dietro l’angolo. Durante i 90 minuti ci possono sempre essere degli episodi che possono cambiare l’equilibrio di una gara. Il valore delle due squadre prima del match non si può paragonare, ma solo dopo la gara si vedrà chi si è dimostrato superiore. Al Napoli sta girando tutto per il verso giusto e sta funzionando tutto, dall’assetto difensivo ai cambi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

NM LIVE - Pasino: "Il Napoli ha fatto un affare con McTominay, gli azzurri hanno delle alternative validissime come Neres e Raspadori" - NAPOLI - RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul ... (napolimagazine.com)

Ignoffo: "McTominay ha completato un centrocampo già molto forte. Buongiorno? Fatemi dire una cosa" - Giovanni Ignoffo, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da ... (msn.com)

C'è un palermitano in Cina che fa gol a raffica per Spalletti, Andrea Compagno: "La mia carriera, che favola" - Il bomber di Mondello, 28 anni, si racconta a PalermoToday direttamente da Tianjin: "Un anno e mezzo fa la preconvocazione in Nazionale, entrare a Coverciano sarebbe stato un sogno. Le dure stagioni i ... (palermotoday.it)