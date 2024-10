Lanotiziagiornale.it - Hezbollah buca lo scudo difensivo di Israele e colpisce una base militare. Ira del governo Netanyahu: “La pagheranno cara”

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Quandoha lanciato l’offensiva di terra in Libano, diversi esperti militari occidentali avevano avvertito il primo ministro israeliano, Benjamin, cherappresenta una minaccia ben più grave di Hamas. Proprio per questo, l’esercito israeliano (IDF), con la collaborazione delle informazioni top secret fornite dal Mossad, ha lanciato una serie di martellanti attacchi su tutto il Libano, nel tentativo di distruggere quanti più siti missilistici controllati dal Partito di Dio libanese e, soprattutto, per decapitarne l’organizzazione, uccidendo uno dopo l’altro tutti i suoi vertici.