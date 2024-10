“Hai costretto Paolo Bonolis a cacciarmi da ‘Avanti un altro’, quel programma per me era un figlio”: Marco Salvati contro Sonia Bruganelli (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il percorso di Sonia Bruganelli a “Ballando con le stelle” si sta rivelando più tortuoso del previsto. L’imprenditrice e opinionista ha reagito male alle critiche della giuria, mettendo nel mirino Selvaggia Lucarelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis scende in pista con il ballerino Carlo Aloia ma alla competizione partecipa anche il compagno, Angelo Madonia, in coppia con Federica Pellegrini. “Da un anno a questa parte tutto il mondo intorno a me si relaziona in una maniera diversa, perché ora sono da sola. Prima, anche se ero brutta la gente se lo faceva andare bene perché avevo accanto a me una persona che a loro interessava mantenersi vicino. Ora se sono brutta non mi fanno passare più niente“, ha spiegato la concorrente nella clip introduttiva prima della sua esibizione. Ilfattoquotidiano.it - “Hai costretto Paolo Bonolis a cacciarmi da ‘Avanti un altro’, quel programma per me era un figlio”: Marco Salvati contro Sonia Bruganelli Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il percorso dia “Ballando con le stelle” si sta rivelando più tortuoso del previsto. L’imprenditrice e opinionista ha reagito male alle critiche della giuria, mettendo nel mirino Selvaggia Lucarelli. L’ex moglie discende in pista con il ballerino Carlo Aloia ma alla competizione partecipa anche il compagno, Angelo Madonia, in coppia con Federica Pellegrini. “Da un anno a questa parte tutto il mondo intorno a me si relaziona in una maniera diversa, perché ora sono da sola. Prima, anche se ero brutta la gente se lo faceva andare bene perché avevo accanto a me una persona che a loro interessava mantenersi vicino. Ora se sono brutta non mi fanno passare più niente“, ha spiegato la concorrente nella clip introduttiva prima della sua esibizione.

Ballando con le Stelle 19 - Marco Salvati svela un inaspettato retroscena su Sonia Bruganelli : “Hai costretto Paolo Bonolis a…” - Cara Sonia Bruganelli, parlo adesso e poi mai più. Sulla piattaforma X, l’uomo ha svelato un retroscena sulla concorrente di Ballando con le Stelle: la Bruganelli avrebbe costretto il suo ex marito a “cacciarlo” da un programma. E no, nn sei la pikkola Sonia Bruganelli. Il botta e risposta sembrava così finito ma, nel corso della terza puntata di Ballando con le Stelle, Selvaggia è tornata ... (Isaechia.it)

“Anche se ero brutta si facevano andare bene tutto per tenersi vicino Paolo Bonolis - ora non mi fanno passare niente” : Sonia Bruganelli a Ballando - . Riflettendo su come sia cambiato il suo rapporto con gli altri dopo la fine del matrimonio con Paolo Bonolis la concorrente si commuove fino alle lacrime, e chiosa: “Da un anno a questa parte tutto il mondo intorno a me si relaziona a me in una maniera diversa, perché ora sono da sola. Ho continuato sperando di non svenire, perché la mia paura era svenire in diretta”. (Ilfattoquotidiano.it)

“Mi hai fatto cacciare dal programma”. Nuova bufera su Sonia Bruganelli - parla il collega di Paolo Bonolis - Collega di Bonolis parla Ora, invece, se sono brutta non mi fanno passare più niente”. Aspettiamo con ansia per capire. Io l’ho fatto quando lo eri e hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio. Lo abbiamo raccontato già, la puntata in diretta di ieri sera è stata a dir poco piena di emozioni, non tutte bellissime per la Bruganelli. (Caffeinamagazine.it)