“Giorgia Meloni spende milioni di euro dei contribuenti per pochi migranti in Albania”. La replica piccata della premier all’ong Sea Watch: “Fermiamo la tratta degli esseri umani” (Di lunedì 14 ottobre 2024) In Albania è ormai quasi tutto pronto per aprire i centri di Gjader e Schnengjin che dovranno accogliere i migranti arrivati illegalmente in Italia destinati ad essere rimpatriati. I primi 400 migranti dovrebbero essere trasferiti nel centro di accoglienza di Gjader ma, come ha precisato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, molto dipenderà da quello che succederà nel Mediterraneo e in particolare dall’attività dei trafficanti. Il botta e risposta tra l’ong Sea Watch e Giorgia Meloni Sulla questione si è scatenata una polemica tra l’ong tedesca Sea Watch e Giorgia Meloni. La ong su X ha accusato la premier italiana di aver speso centinaia di milioni di euro di contribuenti per deportare e incarcerare qualche migliaia di migranti in Albania. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Inè ormai quasi tutto pronto per aprire i centri di Gjader e Schnengjin che dovranno accogliere iarrivati illegalmente in Italia destinati ad essere rimpatriati. I primi 400dovrebbero essere trasferiti nel centro di accoglienza di Gjader ma, come ha precisato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, molto dipenderà da quello che succederà nel Mediterraneo e in particolare dall’attività dei trafficanti. Il botta e risposta tra l’ong SeaSulla questione si è scatenata una polemica tra l’ong tedesca Sea. La ong su X ha accusato laitaliana di aver speso centinaia dididiper deportare e incarcerare qualche migliaia diin

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'asse Pd-toghe contro i campi per migranti in Albania - Piantedosi nessuna resistenza ideologica nei magistrati, ma semplicemente la doverosa applicazione della sentenza della Corte di giustizia europea. ) Clicca qui, registrati gratuitamente a Liberoquotidiano. it e leggi l'articolo integrale di Fausto Carioti . Sull'altra sponda dell'Adriatico, infatti, i due centri italiani costruiti per trattenere gli immigrati provenienti dai Paesi di origine ... (Liberoquotidiano.it)

Carioti : l'asse toghe-Pd contro i campi per migranti in Albania - I giudici possono bloccare tutto». Già questa settimana, se tutto andrà come sperano. Come chiedere all'oste se il vino è buono. Dove si sostiene che se i magistrati «si conformeranno alla sentenza europea - come appare inevitabile, e come è già accaduto a Palermo - praticamente nessuno dei migranti potrà essere rinchiuso in Albania. (Liberoquotidiano.it)

Albania - entrano in funzione i centri per 3mila migranti - Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sottolineando che il governo è preparato a far partire le operazioni. Le strutture sono state progettate per ospitare fino a 3. . 000 persone […] The post Albania, entrano in funzione i centri per 3mila migranti appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)