Gioia Maldini per l'esordio, Calafiori sincero: "Unico difetto che riesco a trovare"

(Di lunedì 14 ottobre 2024)e Lucca per, le loro parole insieme a quelle die Di Lorenzo L’Italia vince e convince contro Israele: la squadra azzurra con il 4-1 rifilato agli avversari consolida il primo posto del girone nella Nations League. Mattatore della serata è Giovanni Di Lorenzo, che ha trovato la sua prima doppietta in azzurro e ha anche indossato la fascia di capitano. Riccardo(LaPresse) -Calciomercato.itIl numero 22 ha parlato ai microfoni di ‘Rai Sport’ e non ha nascosto la sua emozione: “Già è emozionante portare la fascia e fare due gol è qualcosa di bello ed emozionante. Momenti complicati? Capitano a tutti, a me è capitato lo scorso anno, io vado avanti con equilibrio, ho iniziato la stagione in maniera importante. Questa era una gara difficile e l’abbiamo fatta diventare facile. Siamo stati bravi”.