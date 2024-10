Genoa, ufficiale l'arrivo di Gaston Pereiro a parametro zero: il comunicato (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gaston Pereiro è un nuovo giocatore del Genoa. I rossoblù, dopo l`infortunio di Ruslan Malinovskyi, che rimarrà fuori fino a fine stragione Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024)è un nuovo giocatore del. I rossoblù, dopo l`infortunio di Ruslan Malinovskyi, che rimarrà fuori fino a fine stragione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genoa - chi è Gaston Pereiro : il primo rinforzo per Gilardino - Il mercato degli svincolati offre al Genoa l'occasione per cercare di recuperare qualità dopo l'infortunio di Malinovksyi e i continui problemi fisici di Messias. Il nome grosso è Mario Balotelli, un'idea che sta prendendo corpo, ma prima di lui il Grifone sembra aver accelerato per Gaston... (Genovatoday.it)