Festa cinema Roma, Francis Ford Coppola oggi protagonista pre apertura con ‘Megalopolis’ (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Francis Ford Coppola protagonista oggi della preapertura della Festa del cinema di Roma. Il regista, autore di capolavori come la saga de Il Padrino, Apocalypse Now e Dracula di Bram Stoker, alle 19.30 presenterà, negli iconici Studi di Cinecittà, l'anteprima italiana di Megalopolis, la sua opera più recente. La serata potrà essere seguita Festa cinema Roma, Francis Ford Coppola oggi protagonista pre apertura con ‘Megalopolis’ L'Identità. Lidentita.it - Festa cinema Roma, Francis Ford Coppola oggi protagonista pre apertura con ‘Megalopolis’ Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) –della predelladeldi. Il regista, autore di capolavori come la saga de Il Padrino, Apocalypse Now e Dracula di Bram Stoker, alle 19.30 presenterà, negli iconici Studi di Cinecittà, l'anteprima italiana di Megalopolis, la sua opera più recente. La serata potrà essere seguitapreconL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa cinema Roma - Francis Ford Coppola oggi protagonista pre apertura con ‘Megalopolis’ - Il regista, autore di capolavori come la saga de Il Padrino, Apocalypse Now e Dracula di Bram Stoker, alle 19. Agli Studi di Cinecittà l'anteprima italiana di Megalopolis. Domani il regista in Campidoglio da Gualtieri Francis Ford Coppola protagonista oggi della preapertura della Festa del Cinema di Roma. (Sbircialanotizia.it)

Festa cinema Roma - Francis Ford Coppola oggi protagonista pre apertura con ‘Megalopolis’ - 30 presenterà, negli iconici Studi di Cinecittà, l’anteprima italiana di Megalopolis, la sua opera più recente. Megalopolis è un’epopea romana ambientata in un’America moderna e immaginaria. La serata potrà essere seguita in diretta streaming anche nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per permettere agli accreditati e al pubblico della Festa del Cinema di ... (Ildenaro.it)

Festa cinema Roma - Francis Ford Coppola oggi protagonista pre apertura con ‘Megalopolis’ - Domani, 15 ottobre alle ore 18, Francis Ford Coppola incontrerà le giurie di Alice nella città, gli studenti delle scuole di cinema e il pubblico presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica: durante l’incontro, organizzato da Alice nella città in collaborazione con la Festa del Cinema, il regista ripercorrerà gli oltre sessant’anni di carriera che l’hanno reso uno dei Maestri più ... (Dailyshowmagazine.com)