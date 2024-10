Farmaci: in Italia disponibile un nuovo monoclonale per adolescenti con dermatite atopica (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - È stata approvata da Aifa, l’Agenzia del farmaco, la nuova indicazione terapeutica e la rimborsabilità di tralokinumab, anticorpo monoclonale, per il trattamento degli adolescenti, di età compresa tra 12 e 17 anni, affetti da dermatite atopica da moderata a grave c Ilgiornaleditalia.it - Farmaci: in Italia disponibile un nuovo monoclonale per adolescenti con dermatite atopica Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - È stata approvata da Aifa, l’Agenzia del farmaco, la nuova indicazione terapeutica e la rimborsabilità di tralokinumab, anticorpo, per il trattamento degli, di età compresa tra 12 e 17 anni, affetti dada moderata a grave c

Nella stessa occasione – si legge in una […].

Farmaci : in Italia disponibile un nuovo monoclonale per adolescenti con dermatite atopica - Nonostante le terapie disponibili, ancora un numero consistente di pazienti adolescenti presenta una dermatite atopica non controllata. “L'impegno di LEO Pharma per aiutare le persone ad avere una pelle sana grazie allo sviluppo di nuove soluzioni terapeutiche in campo dermatologico è incessante – commenta Paolo Pozzolini, VP and General Manager LEO Pharma Italia - La nostra azienda guarda ai ... (Liberoquotidiano.it)

Dermatite atopica negli adolescenti : approvato il farmaco monoclonale e il nuovo device - «Tralokinumab è un anticorpo monoclonale sviluppato specificatamente per bloccare l’interleuchina 13, una citochina di tipo 2 che ha un ruolo chiave nella patogenesi della dermatite atopica – dichiara la Professoressa Anna Belloni Fortina, Responsabile del Centro Regionale di Dermatologia Pediatrica e Malattie Rare Cutanee, Università degli Studi di Padova – È un trattamento in grado di ridurre ... (Iodonna.it)