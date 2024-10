Inter-news.it - Esposito, l’ag. Giuffredi: «Vedo Baggio!» Poi svela Di Lorenzo-Inter

(Di lunedì 14 ottobre 2024)ente, rappresentante di Sebastianoe di Giovanni Di, ha parlato dei suoi assistiti con retroscena sull’. PARAGONI PESANTI – Presente su Radio CRC, Mario, ha parlato del suo assistito Seba. Il giocatore, di proprietà dell’, sta giocando in prestito all’Empoli. Il suo pensiero: «Sebastianolo ha lanciato Antonio Conte all’. Ha grandi potenzialità. Lui mi dice sempre scherzando che non capisco nulla di calcio, ma a volte quando logiocare mi ricorda Roberto. Ha solo perso alcuni anni per alcuni errori che ha commesso, ma doveva maturare. Futuro al Napoli? Non mi sbilancio, ma ha un solo anno di contratto all’, anche se i nerazzurri hanno sempre fortemente creduto in lui, e ci credono ancora».