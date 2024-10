Elezioni Lituania: vincono i socialdemocratici (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al primo turno delle Elezioni in Lituania vincono i socialdemocratici. I risultati definitivi saranno tuttavia noti dopo il ballottaggio, che sarà tra due settimane. Elezioni Lituania: vincono i socialdemocratici I lituani si sono recati domenica alle urne per votare al primo turno delle Elezioni generali. Il Partito Social Democratico (LSDP) è in testa dopo il Periodicodaily.com - Elezioni Lituania: vincono i socialdemocratici Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al primo turno dellein. I risultati definitivi saranno tuttavia noti dopo il ballottaggio, che sarà tra due settimane.I lituani si sono recati domenica alle urne per votare al primo turno dellegenerali. Il Partito Social Democratico (LSDP) è in testa dopo il

Lituania - concluso il primo turno delle elezioni politiche - Si sono chiusi alle 20 (le 19 in Italia) i seggi per il primo turno delle elezioni politiche in Lituania. . Secondo quanto comunicato dalla Commissione elettorale centrale, l'affluenza alle urne ha complessivamente raggiunto il 52,06% segnando un incremento rispetto alle politiche del 2020, quando l'affluenza si era attestata al 47,16%. (Quotidiano.net)

Elezioni parlamentari - Lituania al voto - i cittadini sono chiamati a rinnovare i 141 seggi del Seimas, l'assemblea monocamerale e, secondo i sondaggi più recenti, il centrosinistra all'opposizione, è favorito. Osservatori non escludono, quindi, un possibile cambio di governo che attualmente è guidato dal centrodestra e dal suo principale partito di governo, l'unione della Patria-Democratici cristiani (data al 12,5% circa). (Televideo.rai.it)

Le elezioni generali e lo spettro del populismo in Lituania - Nella lista dei papabili alleati al futuro governo di centro-sinistra, quest’estate compariva anche Alba di Nemunas, il partito populista fondato fondato Remigijus Zemaitaitis, che negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé per via di dichiarazioni antisemite e posizioni ambigue nei confronti della Russia. (Linkiesta.it)