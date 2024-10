Ilfattoquotidiano.it - “È stato il presidente Biden a pilotare gli uragani verso la Florida per impedire il consenso a Trump”: l’allarme dei complottisti che minacciano i meteorologi

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Isono come i funghi in autunno, compaiono ovunque. Anche in America. L’ultima bislacca teoria riguarda i terribiliHelene e Milton. Questi fenomeni atmosferici sarebbero stati dirottati dalin carica americano Joecontro lae non a caso. In, infatti, il candidato repubblicano Donaldpotrebbe essere in pole position, in vista delle elezioni del 5 novembre. Quindi -in teoria – il terribile evento climatico sarebbe accaduto per creare disagi tali per allontanare gli elettori dalle urne. Tra le teorie emerse su X si legge: “e Harris stanno incasinando il meteo! L’uragano Milton èmandato inproprio come l’altro uragano per spazzare via la! Sanno che la maggior parte dei sostenitori divive in quello, quindi l’85% di loro non potrà votare il mese prossimo”.