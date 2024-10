David, rinforzo in attacco o sostituto di Thuram? l’Inter anticipa i contatti – TS (Di lunedì 14 ottobre 2024) l’Inter guarda al futuro e ha già iniziato a sondare il mercato per rinforzare ulteriormente l’attacco in vista della prossima stagione. Tra i profili seguiti con grande attenzione c’è quello di Jonathan David. L’edizione odierna di Tuttosport si domanda: l’attaccante canadese arriverebbe per completare l’attacco o per sostituire Thuram? COLPO A ZERO – Jonathan David, centravanti canadese del Lille con un contratto in scadenza a giugno 2025, è già al centro di un potenziale derby di mercato tra grandi club europei. Il nome di David è tra i più gettonati in vista dell’estate 2025, con Inter, Juventus, alcuni club di Premier League, l’Atletico Madrid e il Paris Saint-Germain pronti a contenderselo. Inter-news.it - David, rinforzo in attacco o sostituto di Thuram? l’Inter anticipa i contatti – TS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)guarda al futuro e ha già iniziato a sondare il mercato per rinforzare ulteriormente l’in vista della prossima stagione. Tra i profili seguiti con grande attenzione c’è quello di Jonathan. L’edizione odierna di Tuttosport si domanda: l’attaccante canadese arriverebbe per completare l’o per sostituire? COLPO A ZERO – Jonathan, centravanti canadese del Lille con un contratto in scadenza a giugno 2025, è già al centro di un potenziale derby di mercato tra grandi club europei. Il nome diè tra i più gettonati in vista dell’estate 2025, con Inter, Juventus, alcuni club di Premier League, l’Atletico Madrid e il Paris Saint-Germain pronti a contenderselo.

