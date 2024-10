Cosa fare oggi a Bologna: eventi di lunedì 14 ottobre 2024 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bologna, 14 ottobre 2024 – La settimana è iniziata e con lei arrivano molti appuntamenti tutti da vivere sotto le Due Torri. Vediamo insieme di Cosa si tratta. Alle 20.30 apre la rassegna dell’Università ‘Scienza al cinema’ al cinema Perla: si inizia con In Time, seguito dal discorso del professore Francesco Scalone. Sempre alle 20.30, all’Auditorium Manzoni ospita il vincitore del Premio Busoni 2023 Arsenii Moon con il suo pianoforte. Alle 21, il Dehon porta sul palco Roberto Mercadini, che propone una lettura-narrazione da Melville: ’Moby Dick’. Alle 21.30, al PopUp cinema Arlecchino si guarda in anteprima il film documentario Abyss Clean Up. Alle 22, al Bravo Caffè c’è Fabio Concato. Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi a Bologna: eventi di lunedì 14 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14– La settimana è iniziata e con lei arrivano molti appuntamenti tutti da vivere sotto le Due Torri. Vediamo insieme disi tratta. Alle 20.30 apre la rassegna dell’Università ‘Scienza al cinema’ al cinema Perla: si inizia con In Time, seguito dal discorso del professore Francesco Scalone. Sempre alle 20.30, all’Auditorium Manzoni ospita il vincitore del Premio Busoni 2023 Arsenii Moon con il suo pianoforte. Alle 21, il Dehon porta sul palco Roberto Mercadini, che propone una lettura-narrazione da Melville: ’Moby Dick’. Alle 21.30, al PopUp cinema Arlecchino si guarda in anteprima il film documentario Abyss Clean Up. Alle 22, al Bravo Caffè c’è Fabio Concato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra 2025 - domani sarà trasmessa all’Europa - entro il 21 ottobre al Parlamento : tagli per 4 miliardi. Cosa ci sarà per la scuola? - L'articolo Manovra 2025, domani sarà trasmessa all’Europa, entro il 21 ottobre al Parlamento: tagli per 4 miliardi. Il Governo è entrato nella fase cruciale per la definizione della Manovra 2025. . Il Documento programmatico di Bilancio è atteso in Consiglio dei ministri (domani, martedì 15 ottobre alle 20:00 la riunione) per l'approvazione, per poi essere notificato a Bruxelles. (Orizzontescuola.it)

Concorso PNRR 2 - conto alla rovescia verso il bando : cosa sarà previsto? QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 14 ottobre alle 14 : 30 - LIVE Lunedì 14 ottobre alle 14:30 sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . La procedura concorsuale si strutturerà in tre fasi: una prova scritta, una prova orale e una valutazione dei titoli. Tra ottobre e novembre dovrebbe essere pubblicato il bando del concorso PNRR 2. L'articolo Concorso PNRR 2, conto alla rovescia verso il bando: cosa sarà previsto? QUESTION TIME con Cannas. (Orizzontescuola.it)

Cosa sono le cimici asiatiche - perché entrano in casa a ottobre e come sono arrivate in Italia - Le cimici asiatiche o marmorizzate (Halyomorpha halys) sono tra le specie aliene più problematiche, non solo per gli ingenti danni all'agricoltura ma per la tendenza a invadere le case nel mese di ottobre. Ecco cosa sappiamo su questa specie e come è arrivata in Italia.Continua a leggere . (Fanpage.it)